Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Bechtle zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Bechtle-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,36 EUR.

Mit einem Kurs von 47,36 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 47,62 EUR zu. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 47,22 EUR. Bei 47,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 22.291 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 10,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 35,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 54,81 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

