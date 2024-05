Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag billiger

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 47,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 47,04 EUR. Bei 47,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.313 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,32 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell