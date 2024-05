Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 47,44 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,44 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 47,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 47,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.860 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,50 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 36,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,81 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,28 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

