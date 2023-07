Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,17 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 39,17 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 39,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.095 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 20,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,36 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 09.08.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

