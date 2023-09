Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 43,86 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 43,86 EUR. Bei 44,06 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 20.406 Stück.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 46,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,66 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Abschläge von 26,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,79 EUR.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 13.11.2024.

Redaktion finanzen.net

