Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 43,96 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 43,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 44,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.659 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 6,41 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,79 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 13.11.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

