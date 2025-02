Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 32,90 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 32,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 32,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,48 EUR. Bisher wurden heute 117.884 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von 59,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 12,64 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

