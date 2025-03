Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag leichter

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 36,32 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 36,32 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,38 EUR. Bisher wurden heute 27.503 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 20,87 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,724 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,85 EUR.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

