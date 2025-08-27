Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,60 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,60 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,92 EUR an. Bei 39,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.928 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

