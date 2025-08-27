DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
So bewegt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag ins Plus

28.08.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,32 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,88 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,66 EUR. Bisher wurden heute 1.845 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
08:41Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
