Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 49,30 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 49,30 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 49,30 EUR. Bei 49,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.977 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 50,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 2,60 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,85 EUR am 06.07.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 29,31 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,86 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Am 14.03.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

