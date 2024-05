Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag in Rot

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,10 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 46,10 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,94 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.196 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 12,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,40 Prozent.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,747 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell