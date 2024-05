Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Bechtle-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Bechtle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 46,54 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 46,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 46,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.440 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 11,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 25,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

