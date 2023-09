Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Freitagmittag positiv

So bewegt sich Bechtle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 44,30 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 44,30 EUR. Bei 44,60 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 21.420 Stück.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,79 EUR.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

