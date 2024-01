Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,31 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,31 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 49,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 41.408 Stück.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 2,58 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,86 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.03.2025.

