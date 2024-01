Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 50,28 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 50,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 50,42 EUR. Mit einem Wert von 50,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.201 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR. 0,60 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,69 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,86 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.03.2025.

