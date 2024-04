Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag im Minus

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 45,64 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 45,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 45,48 EUR. Mit einem Wert von 46,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.045 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,86 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,64 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,748 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,13 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.

