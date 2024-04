Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 45,30 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 45,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 45,06 EUR. Bei 46,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 71.941 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,72 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,748 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,13 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 15.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,77 Mrd. EUR eingefahren.

Die Bechtle-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je Bechtle-Aktie.

