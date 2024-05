Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,68 EUR.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 45,68 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,80 EUR zu. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 45,38 EUR. Bei 45,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.457 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 12,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,85 EUR ab. Abschläge von 23,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,747 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,81 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,28 EUR je Aktie belaufen.

