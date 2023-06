Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 36,18 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 36,18 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 36,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.555 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 28,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit Abgaben von 10,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 49,64 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2024 erwartet.

