Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 36,26 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 36,26 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,41 EUR aus. Bei 35,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 85.472 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 46,38 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,64 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 11.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

