Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,04 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 39,04 EUR abwärts. Bei 38,84 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,08 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.657 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 7,84 Prozent zulegen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

