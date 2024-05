Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 44,70 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 44,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 44,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 24.552 Stück.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 14,73 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,04 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

