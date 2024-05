Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 44,66 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 44,66 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 44,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.465 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,38 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 21,97 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück