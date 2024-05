Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,28 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 45,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.643 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,747 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,81 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,50 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Bechtle-Aktie.

