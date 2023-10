Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 41,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 41,90 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,93 EUR an. Bei 41,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.185 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,93 EUR.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 10.11.2023 gerechnet. Am 13.11.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

