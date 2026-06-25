Bechtle besorgt sich mit Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro

DOW JONES--Bechtle hat sich per Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro frisches Geld für die langfristige Finanzierung am Markt besorgt. Das ursprüngliche Angebot von 250 Millionen Euro war 3,5-fach überzeichnet und wurde deshalb aufgestockt, wie das IT-Systemhaus mitteilte. Die Schuldscheine wurden in sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung sowie mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren platziert. Bechtle hat nach eigenen Angaben so das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur verbessert. Die Auszahlung fand am Dienstag statt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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