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Bechtle besorgt sich mit Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro

01.07.26 11:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
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DOW JONES--Bechtle hat sich per Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro frisches Geld für die langfristige Finanzierung am Markt besorgt. Das ursprüngliche Angebot von 250 Millionen Euro war 3,5-fach überzeichnet und wurde deshalb aufgestockt, wie das IT-Systemhaus mitteilte. Die Schuldscheine wurden in sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung sowie mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren platziert. Bechtle hat nach eigenen Angaben so das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur verbessert. Die Auszahlung fand am Dienstag statt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)

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