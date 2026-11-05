DAX 26.619 +0,7%ESt50 6.308 +0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,66 -0,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.440 -0,3%Euro 1,1246 +0,1%Öl 95,5 +0,9%Gold 4.129 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bechtle erhöht Gewinnziel nach gutem 3. Quartal erneut für 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
34.40 EUR 0.60 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Der IT-Dienstleister Bechtle hat sein Gewinnziel für dieses Jahr nach einem guten dritten Quartal erneut erhöht: "Beim EBT (Vorsteuerergebnis) erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 Prozent", teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Bisher wurde das Plus bei 5 bis 10 Prozent erwartet. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 Prozent, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 bis 10 Prozent. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 Prozent).

Werbung

Im dritten Quartal habe sich das Geschäft nach vorläufigen Zahlen "weiterhin sehr erfolgreich entwickelt", heißt es weiter. Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 Prozent auf etwa 2,44 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um rund 14 Prozent auf circa 92 Millionen Euro. "Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort", so das Unternehmen.

Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 03:55 ET (08:55 GMT)

Aktuelle Bechtle Aktie News

Werbung

Bechtle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.