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Bechtle kauft in Großbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36.00 EUR 2.20 EUR 6.51 %
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DOW JONES--Die Bechtle AG baut ihre Position im KI-Wachstumsmarkt weiter aus. Dazu akquiriert der IT-Dienstleister die 2013 gegründete Bespoke XYZ Limited (Bespoke) mit Sitz im britischen Manchester. Auch die Tochtergesellschaft Savvy wird nach Unternehmensangaben Teil von Bechtle. Während Bespoke auf Microsoft-basierte KI-, Data-Analytics- und Power-Platform-Lösungen spezialisiert ist, setzt Savvy als Managed IT Services Provider (MSP) den Schwerpunkt auf den Bildungssektor mit einem Leistungsportfolio aus IT-Support, Microsoft 365 und Licensing, Cloud, Infrastruktur und Cybersecurity. Mit der Übernahme gewinnt Bechtle 52 Mitarbeitende, darunter ein Offshore-Delivery-Team auf den Philippinen. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Bespoke einen Umsatz von rund 3,5 Millionen britischen Pfund.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 04:58 ET (09:58 GMT)

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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