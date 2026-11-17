Nach einem starken dritten Quartal hebt Bechtle die Jahresprognose bereits zum zweiten Mal an. Ein Detail relativiert das kräftige Wachstum zwar etwas, an der Attraktivität der Aktie ändert es aber wenig.

Während Konkurrent Cancom schwächelt, bleibt das Geschäft bei Bechtle kräftig in Fahrt. Nach starken Zahlen für das dritte Quartal hebt der IT-Dienstleister seine Jahresprognose bereits zum zweiten Mal an. Da auch der Auftragsbestand einen neuen Rekordwert erreicht hat, stehen die Chancen gut, dass die positive Entwicklung auch 2027 anhält.

Geschäft wächst kräftig

Im dritten Quartal steigerte Bechtle das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro. Der bilanzierte Umsatz legte dagegen nur um 6,1 Prozent auf 1,68 Mrd. Euro zu. Hintergrund ist das starke Wachstum im Softwaregeschäft, bei dem teilweise nur die Handelsmarge als Umsatz verbucht wird. Das Vorsteuerergebnis kletterte um knapp 14 Prozent auf 91,7 Mio. Euro. Nach neun Monaten stehen damit 4,99 Mrd. Euro Umsatz und 233,5 Mio. Euro Vorsteuergewinn zu Buche, ein Plus von 10 bzw. 15 Prozent. Noch besser entwickelte sich der Auftragseingang, der im dritten Quartal sogar um knapp 19 Prozent zulegen konnte, wodurch der Auftragsbestand mit 3,6 Mrd. Euro eine neue Bestmarke erreichte.

Prognose erneut angehoben

Angesichts der erfreulichen Entwicklung erwartet Bechtle für 2026 nun ein Wachstum des Vorsteuergewinns von mehr als 10 Prozent statt bislang 5 bis 10 Prozent. Beim Umsatz werden weiterhin 5 bis 10 Prozent Zuwachs angepeilt. Beides scheint gut untermauert, da sich die hohe Nachfrage laut Vorstand auch im Oktober fortgesetzt hat. Neben einer Belebung des Geschäfts mit öffentlichen Auftraggebern profitiert Bechtle allerdings auch von steigenden Preisen für IT-Hardware, wodurch sich das starke Wachstum des Geschäftsvolumens etwas relativiert.

Aktie bietet Potenzial

Allzu viel Wachstum ist bei der Bechtle-Aktie aber auch nicht eingepreist. Legt man nur den Analystenkonsens zugrunde, so liegt das geschätzte KGV für 2027 bei einem weiteren Gewinnwachstum um knapp 10 Prozent bei etwa 15. Das erscheint angesichts der starken Marktposition und der langfristigen Digitalisierungsperspektiven durchaus attraktiv. Sollte die hohe Auftragsdynamik anhalten, dürfte dies auch der seit längerem seitwärts konsolidierenden Aktie Aufwärtspotenzial verleihen.

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Erstellung am 17.11.26 um 12:34 Uhr.

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