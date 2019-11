Bechtle übertrifft Erwartungen und bekräftigt Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal sein Wachstum überraschend stark beschleunigt. Sowohl Umsatz als auch der Konzerngewinn kletterten prozentual zweistellig. Die Ziele für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

In den drei Monaten per Ende September stieg der Umsatz laut Mitteilung um 21,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,26 Milliarden Euro. Organisch konnte Bechtle den Umsatz um 12,3 Prozent steigern. Besonders stark war das organische Wachstum im Ausland mit einem Plus von 16,5 Prozent. Das Vorsteuerergebnis wuchs um 24 Prozent auf 57,03 Millionen Euro, das war ebenfalls mehr als Analysten mit 54 Millionen Euro erwartet hatten. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 23,8 Prozent auf 40,2 Millionen Euro.

Bechtle plant nach wie vor, Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr 2019 "sehr deutlich, also zweistellig" zu steigern. "Bechtle entwickelt sich hervorragend und zeigt sich von den angespannten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bislang unbeeinflusst", erklärte Bechtle-Chef Thomas Olemotz. 2018 wies Bechtle einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro aus und ein Ergebnis vor Steuern von 193 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 01:56 ET (06:56 GMT)