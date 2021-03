Bechtle will Umsatz und Ergebnis 2021 deutlich steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle blickt zuversichtlich ins laufende Jahr. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, sollen Umsatz und Ergebnis deutlich steigen, während die Vorsteuermarge stabil bleiben soll. Die bereits genannten vorläufigen Zahlen für 2020 bestätigte das Unternehmen.

Der Vorstand rechne mit einer "positiven und im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung", heißt es in der Mitteilung von Bechtle. Die Marge werde nicht wachsen, weil sich das Kostenniveau von 2020 wohl nicht beibehalten lässt. "Wir hatten 2020 pandemiebedingt erhebliche Kosteneinsparungen, die in diesem Ausmaß nicht nachhaltig sind", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. "Deutlich" im Ausblick bedeutet bei Bechtle ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent, wie der Manager in der Pressekonferenz erläuterte.

Im vergangenen Jahr steigerte Bechtle den Umsatz um 8,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wobei das Wachstum im vierten Quartal mit 11 Prozent noch einmal anzog. Der Vorsteuergewinn legte um knapp 15 Prozent auf 271 Millionen Euro zu, woraus sich eine Marge von 4,7 Prozent ergab. Allein das Schlussquartal trug knapp 90 Millionen Euro zum Gewinn bei. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter kletterte 2020 um 13 Prozent auf 193 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,58 Euro.

Bechtle hat bereits angekündigt, dass die Dividende für 2020 um 15 Cent zum Vorjahr auf 1,35 Euro je Aktie steigen soll.

