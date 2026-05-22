Becketts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Im abgelaufenen Quartal hat Becketts 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Becketts hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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