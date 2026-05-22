Becketts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Becketts hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Becketts 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 78,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Becketts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Becketts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent