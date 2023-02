Bed Bath Beyond Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bed Bath Beyond am Dienstagmittag auf Höhenflug

Die Bed Bath Beyond-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 16,5 Prozent im Plus bei 3,74 EUR. Die Bed Bath Beyond-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,04 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 176.837 Bed Bath Beyond-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2022 auf bis zu 31,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 88,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bed Bath Beyond-Aktie mit einem Verlust von 203,42 Prozent wieder erreichen.

Am 10.01.2023 äußerte sich Bed Bath Beyond zu den Kennzahlen des am 30.11.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,95 Prozent auf 1.259,11 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.878,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.04.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Bed Bath Beyond 2023 einen Verlust in Höhe von -11,592 USD je Aktie ausweisen dürften.

