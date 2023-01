Bed Bath Beyond Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bed Bath Beyond am Freitagnachmittag auf Höhenflug

Um 04:22 Uhr wies die Bed Bath Beyond-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 17,0 Prozent auf 4,22 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Bed Bath Beyond-Aktie sogar auf 5,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.143.140 Bed Bath Beyond-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,57 EUR markierte der Titel am 07.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,63 Prozent könnte die Bed Bath Beyond-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,23 EUR am 09.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bed Bath Beyond-Aktie 242,53 Prozent sinken.

Am 10.01.2023 lud Bed Bath Beyond zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bed Bath Beyond mit einem Umsatz von insgesamt 1.259,11 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.878,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,95 Prozent verringert.

Bed Bath Beyond wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 12.04.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,630 USD je Bed Bath Beyond-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bed Bath Beyond-Aktie

Bed Bath & Beyond-Aktie an der NASDAQ nach Tod des CFOs zweistellig im Minus

Bed Bath & Beyond-Aktie an der NASDAQ im Abwärtstaumel: Kapitalerhöhung und Sparkurs angekündigt

Bed Bath & Beyond-Aktie fällt rund 40%: Cohen-Ausstieg setzt Kurs unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bed Bath & Beyond Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bed Bath & Beyond Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bed Bath & Beyond Inc.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com