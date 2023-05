UBS- und Credit Suisse-Aktien freundlich: UBS nimmt offenbar CS-Kreditbestände in Asien unter die Lupe

Es gebe Bedenken mit Blick auf die Qualität der Kreditbeziehungen in traditionell risikoreichen Märkten wie Indonesien, Vietnam, Malaysia und Indien, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Es würden ein Verkauf oder die Abwicklung verschiedener Vermögenswerte geprüft. UBS und Credit Suisse wollten sich dazu nicht äußern.

An der SIX zeigen sich Aktien der UBS am Donnerstag zeitweise 0,38 Prozent fester bei 17,27 Franken. Papiere der CS ziehen daneben zeitweise um 0,87 Prozent auf 0,77 Franken an.

ZÜRICH (dpa-AFX)

