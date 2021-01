Grünes Licht für Corona-Impfstoff von Moderna in der EU - Moderna-Aktie legt zu

Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hat die Verwendung des Impfstoffs für Menschen ab 18 Jahre empfohlen, wie die EMA mitteilte. Die EU-Kommission werde nun im Schnellverfahren eine Entscheidung über die bedingte Zulassung des Moderna -Impfstoffs treffen, so dass die Impfprogramme in der gesamten EU eingeführt werden können.

Eine "sehr große klinische Studie", an der 30.000 Personen teilnahmen, habe gezeigt, dass der Moderna-Impfstoff effektiv sei, Covid-19 bei Menschen ab 18 zu verhindern, so EMA.

In der Studie habe sich die Anzahl der symptomatischen Covid-19-Fälle bei den Personen, die den Impfstoff erhielten, um 94,1 Prozent verringert. Die Studie habe auch eine 90,9-prozentige Wirksamkeit bei Teilnehmern mit einem hohen Covid-19-Risiko gezeigt, eingeschlossen chronische Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Lebererkrankungen, Diabetes oder HIV-Infektion.

Moderna werde in zwei Injektionen im Abstand von 28 Tagen verabreicht. Die häufigsten Nebenwirkungen seien in der Regel leicht oder mäßig gewesen und hätten sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung gebessert. Die häufigsten Nebenwirkungen seien Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber, geschwollene oder empfindliche Lymphknoten unter dem Arm, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.

Der Impfstoff ist der zweite, den die EMA zur Zulassung in der EU empfiehlt, nach dem Vakzin, den das Mainzer Unternehmen BioNTech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer entwickelt hat.

"Dieser Impfstoff gibt uns ein weiteres Werkzeug an die Hand, um die aktuelle Notlage zu überwinden", sagte EMA-Chefin Emer Cooke. "Es ist ein Beweis für die Bemühungen und das Engagement aller Beteiligten, dass wir diese zweite positive Impfstoffempfehlung knapp ein Jahr nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO haben." Die Moderna-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 2,05 Prozent auf 111,34 US-Dollar zu.

Frankfurt (Reuters) / AMSTERDAM (Dow Jones)

