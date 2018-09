Fusionspartner Linde/Praxair kommen voran - Indien gibt grünes Licht

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX leichter -- Dow im Minus -- HNA und Deutsche Bank kommentieren Gerüchte um Ausstieg nicht -- Wirecard mausert sich zum Star der deutschen Finanzbranche -- Broadcom, Rocket Internet im Fokus

Teslas Buchhaltungschef tritt nach nur einem Monat zurück - Aktie bricht vorbörslich ein. Bayer-Aktie verliert klar: Schwacher Ausblick sitzt Anlegern noch in den Knochen. Katar will 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren. VW wusste anscheinend von drohenden Milliardenstrafen im Abgasskandal. DZ sieht überdurchschnittliche Aktienentwicklung in Südkorea.