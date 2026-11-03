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Beeinflusst das Wetter die Midterms in den USA?

WASHINGTON (dpa-AFX) - Sturm und Regen haben bei den US-Parlamentswahlen zumindest in einigen Bundesstaaten für erschwerte Bedingungen gesorgt. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 19 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. "Zur Sicherheit unserer Wahlhelfer und der Wähler (...) ist es aufgrund dieser beispiellosen Umstände notwendig, einige Wahllokale in anderen Räumlichkeiten zu verlegen", sagte der Wahlleiter des Kreises Brevard dem Sender CNN zufolge.

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Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas, in denen wichtige Wahlentscheidungen anstehen. Der Vorhersage zufolge sollen sich die Schauer im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) weiter nach Norden und Osten ausbreiten und Teile von Illinois, Minnesota, Wisconsin sowie die obere Halbinsel von Michigan erreichen.

Millionen US-Bürgerinnen und Bürger hatten vorab gewählt. Bis kurz vor der Eröffnung der ersten Wahllokale zählte das Election Lab der University of Florida knapp 58,7 Millionen vorgezogene Stimmabgaben./mj/DP/mis

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