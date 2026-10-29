Befar Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Befar Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,01 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 5,15 Milliarden HKD gegenüber 4,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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