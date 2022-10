Befesa kauft restliche 93 Prozent am US-Zinkraffinierungsgeschäft

Aktien in diesem Artikel Befesa 30,84 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Befesa kauft den verbleibenden 93-prozentigen Anteil am Zinkraffinierungsgeschäft der früheren AZR-Eigentümern zu einem günstigeren Preis. Im Rahmen der Übernahme von American Zinc Recycling (AZR), die im August 2021 abgeschlossen wurde, hatte Befesa bereits 7 Prozent am Zinkraffinierungsgeschäft erworben. Darüber hinaus hatte sich Befesa nach eigenen Angaben eine Option für den Erwerb der verbleibenden 93 Prozent der Anteile für einen Kaufpreis von 135 Millionen Dollar gesichert, sofern bestimmte Meilensteine erreicht würden.

Das derzeitige Marktumfeld, das von hoher Inflation und hohen Energiepreisen geprägt ist, habe die Möglichkeit eröffnet, die Bedingungen der Kaufoption vorteilhaft neu zu verhandeln und so den Kaufpreis um 65 Prozent auf 47 Millionen Dollar zu senken, teilte Befesa mit. Der Kauf werde vollständig mit Barmitteln aus Befesas Bilanz gezahlt. Die Zinkraffinerie in North Carolina befindet sich in zentraler Lage zu den Recyclinganlagen von Befesa US.

October 03, 2022 03:30 ET (07:30 GMT)