Befesa: US-Steuergutschrift hebt die Prognose deutlich an

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Befesa hebt die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 deutlich an, weil der Recyclingspezialist mit einer Steuergutschrift für seine Zinkproduktion in den USA rechnet. Die Aktie springt daraufhin kräftig an, was auch charttechnisch ein wichtiges Signal ist.

Befesa hat die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 auf 286 bis 296 Mio. Euro angehoben. Die Grundlage dafür liefert der Paragraph 45X des US-Steuerrechts, der mit dem Inflation Reduction Act eingeführt wurde. Er gewährt Herstellern kritischer Mineralien wie Zink eine Gutschrift von 10 Prozent der förderfähigen Raffinations- und Verarbeitungskosten. Davon kann auch Befesa profitieren, denn die Firma produziert in ihrer Zinkraffinerie in Mooresboro im Bundesstaat North Carolina hochreines Zink und sieht diese Produktion als förderfähig an.

Kerngeschäft stabil, Förderung sorgt für Rückenwind

Der genauere Blick lohnt sich, denn auch ohne die Gutschrift engt Befesa die Prognose auf 260 bis 270 Mio. Euro ein. Bisher lag die Spanne bei 250 bis 270 Mio. Euro. Die Untergrenze steigt also, was auf einen soliden operativen Verlauf hindeutet. Den Großteil der Anhebung liefert die US-Förderung. Für 2026 erwartet das Unternehmen rund 29 Mio. Dollar, umgerechnet etwa 26 Mio. Euro, die im vierten Quartal als Senkung der Betriebskosten verbucht werden sollen. Das Ergebnis je Aktie soll dadurch auf über 2,90 Euro steigen, ohne die Gutschrift wären es mehr als 2,20 Euro. Die Nettoverschuldung soll zum Jahresende beim rund 1,8-fachen des EBITDA liegen statt beim 2,0-fachen.

Mehr Ergebnis, aber vorerst kein zusätzliches Geld

Anleger sollten allerdings beachten, dass die Förderung zwar das bereinigte EBITDA erhöht, 2026 aber noch kein Geld fließt. Ein erster Zufluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet, und zwar aus dem bereits eingereichten Antrag für 2025 über rund 34 Mio. Dollar, umgerechnet etwa 30 Mio. Euro. Dieser Betrag wird als Einmaleffekt bereinigt und erscheint nicht im EBITDA 2026.

Folgerichtig bleibt die Prognose für den operativen Cashflow bei einem einstelligen Wachstum, das Investitionsbudget liegt unverändert bei rund 70 Mio. Euro. Zudem steht alles unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die US-Steuerbehörde IRS, und eine endgültige Zusage gibt es noch nicht.

Wiederkehrender Effekt mit Ablaufdatum

Spannender als das laufende Jahr ist die mittelfristige Perspektive. Befesa rechnet damit, dass die Gutschrift bis einschließlich 2033 jährlich anfällt, zunächst mit 25 bis 30 Mio. Euro pro Jahr. Ab 2031 wird sie schrittweise auf 75, 50 und 25 Prozent abgeschmolzen. Zusätzliche Investitionen sind dafür nicht nötig, der Effekt kommt also ohne Kapitaleinsatz. Das Risiko liegt in der Politik, denn die Förderung hängt am regulatorischen Rahmen in den USA, auf den Befesa keinen Einfluss hat.

Lehrbuchhafter Abpraller am unteren Kanalrand

Charttechnisch kommt die Nachricht zum passenden Zeitpunkt. Die Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn in einem intakten Aufwärtstrendkanal und ist in der vergangenen Woche nahezu exakt an dessen unterer Begrenzung bei gut 31 Euro nach oben abgedreht. Mit dem aktuellen Kurssprung um gut 8 Prozent hat sie in einem Zug alle drei gleitenden Durchschnitte zurückerobert, den 200-Tage-Durchschnitt bei 33,52 Euro wie auch die 100- und 50-Tage-Durchschnitte.

Bis zum oberen Kanalrand bei knapp 40 Euro bleiben damit rund 10 Prozent Luft. Die nächste Hürde ist allerdings das Septemberhoch bei gut 38 Euro. Nach unten bilden die gleitenden Durchschnitte nun eine gestaffelte Unterstützungszone zwischen 33,50 und 35 Euro.

Auch GESCO hat die Prognose angehoben, anders als bei Befesa ist davon an der Börse bislang aber wenig zu sehen. Gemessen an den Gewinnzielen wirkt die Bewertung dabei auffällig niedrig. zum Artikel

Nicht nur Befesa erhält Rückenwind aus den USA, auch bei Matador Secondary Private Equity hat sich ein Dollar-Effekt zum Positiven gedreht. Dass sich die Aktie davon bislang unbeeindruckt zeigt, dürfte einen ganz anderen Grund haben. zum Artikel

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Erstellung am 28.10.26 um 14:54 Uhr.

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