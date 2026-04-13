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Befristetes Tempolimit: Frauen und Ältere besonders dafür

14.04.26 06:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen, um teuren Sprit zu sparen - diese Idee finden fast zwei Drittel der Frauen hierzulande gut, aber nur ein gutes Drittel der Männer. Dies zeigt eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag von "Stern" und RTL.

Der Befragung zufolge befürworten vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs insgesamt 51 Prozent die befristete Einführung einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 120 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen. 48 Prozent sprachen sich dagegen aus, ein Prozent antwortete mit "weiß nicht".

Zwischen den Altersgruppen und Anhängern der Parteien gibt es deutliche Unterschiede. So stößt der Vorschlag bei einer großen Mehrheit der über 60-Jährigen auf Zustimmung: 62 Prozent wären dafür. Bei den 30- bis 59-Jährigen befürwortet dagegen nur eine Minderheit den Vorschlag. Die unter 30-Jährigen sind in dieser Frage ähnlich gespalten wie die Bundesbürger insgesamt.

Die mit Abstand größte Unterstützung findet die Tempolimit-Idee bei den Anhängern der Grünen und der Linken (jeweils 82 Prozent) und die geringste bei den Anhängern der AfD (19 Prozent).

Großes Sparpotenzial

Über die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen wird seit Jahren gestritten. In der schwarz-roten Koalition ist eine Einigung darauf nicht in Sicht.

Nach neuen Berechnungen von Greenpeace, über die dpa am Sonntag berichtete, könnte ein Tempolimit Autofahrern beim Sparen helfen. Ein durchschnittlicher Haushalt mit im Schnitt 1,21 Pkw gebe aktuell jährlich etwa 2.490 Euro für Sprit aus, heißt es in der Untersuchung. Durch ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen könnte ein solcher Haushalt im Durchschnitt 239 Euro pro Jahr sparen.

Deutschland könnte laut Umweltbundesamt mit Tempo 120 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen rund 3,2 Milliarden Liter Benzin und Diesel pro Jahr sparen./toz/DP/zb