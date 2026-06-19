DAX24.925 -0,3%Est506.290 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +4,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.910 +1,3%Euro1,1460 -0,1%Öl79,36 -1,3%Gold4.209 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 Punkte -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung ASTA-Aktie nach SDAX-Aufnahme unter Druck: Rekordrally verliert an Schwung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Beginnende Sommerferien

Reisewelle rollt an: Flughafen Frankfurt empfiehlt frühere Anreise - Fraport-Aktie leichter

22.06.26 12:21 Uhr
Sommerferien starten: Frankfurter Flughafen warnt vor längeren Wartezeiten - Fraport-Aktie im Fokus | finanzen.net

Zum Beginn der Sommerferien bereitet sich der Frankfurter Flughafen auf einen Ansturm vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,65 EUR -1,60 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet vom 26. Juni bis 9. August mit rund neun Millionen Passagieren und etwa 60.000 Flugbewegungen. Allein am ersten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland (26.-28. Juni) sollen laut Fraport etwa 616.000 Reisende abgefertigt werden.

Der Flughafenbetreiber warnt dabei vor längeren Wartezeiten an der Grenzkontrolle. Grund ist das neue EU-weite Entry-Exit-System (EES), das seit Oktober 2025 die Ein- und Ausreise von Nicht-EU-Bürgern elektronisch erfasst. Fraport empfiehlt Nicht-EU-Reisenden, mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Gleiches gilt für EU-Bürger, die ein Ziel außerhalb des Schengen-Gebiets erreichen wollen.

Nur mit Handgepäck geht es schneller

Wer innerhalb des europäischen Schengenraum reist, sollte den Empfehlungen zufolge zweieinhalb Stunden Zeit mitbringen. Selbst ohne Aufgabegepäck sollte der Puffer vor dem Abflug noch zwei Stunden betragen, rät Fraport.

Zeit sparen lässt sich an Deutschlands größtem Flughafen mit vorgebuchten Parkplätzen oder festen Slots bei der Passagier- und Handgepäckkontrolle. Wer vom neuen Terminal 3 abhebt, kann zudem Getränkeflaschen bis zu zwei Liter Volumen und elektronische Geräte unausgepackt im Handgepäck lassen: Neue Scanner machen das auch in weiten Teilen des Terminal 1 bereits möglich.

Rechtzeitig vor dem ersten großen Sommer-Ansturm ist die neue Skyline-Bahn zwischen den Terminals wieder im Betrieb, wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit.

Die Fraport-Aktie verliert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,18 Prozent auf 70,95 Euro.

/ceb/DP/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.06.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.05.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026Fraport NeutralUBS AG
05.05.2026Fraport HoldWarburg Research
23.04.2026Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Fraport SellUBS AG
13.04.2026Fraport SellUBS AG
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen