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Behandlung

Novo Nordisk-Aktie stabil: Kinder nehmen in Studie dank Wegovy ab

Novo Nordisk-Aktie stabil: Kinder nehmen in Studie dank Wegovy ab

Novo Nordisks Wegovy-Injektion hat nach Aussage des dänischen Pharmakonzerns Kindern mit Adipositas in einer klinischen Studie bei der Gewichtsabnahme geholfen.

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Nach einer 68-wöchigen Behandlung seien zwei von fünf Teilnehmern nicht mehr als fettleibig eingestuft worden.

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Der Arzneimittelhersteller teilte am Montag mit, dass die Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt habe. Demnach verringerten 40,4 Prozent der adipösen Kinder im Alter von 6 bis unter 12 Jahren, die einmal wöchentlich mit Wegovy in Kombination mit einer kalorienreduzierten Diät und gesteigerter körperlicher Aktivität behandelt wurden, ihren Body-Mass-Index nach 68 Wochen auf ein Niveau, das als normalgewichtig oder übergewichtig gilt.

Damit habe die Studie ihr primäres Ziel erreicht, eine im Vergleich zum Placebo überlegene Senkung des Body Mass Index (BMI), teilte das Unternehmen mit.

Die allgemeine Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments hätten mit früheren Studien bei Kindern und Erwachsenen übereingestimmt, teilte Novo Nordisk mit.

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Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich in Kopenhagen zeitweise 0,13 Prozent schwächer bei 298,50 DKK.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.

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