Bayer-Aktie: FDA-Zulassung für Krebsmittel Sevabertinib erhalten

Behandlungsoption

10.09.26 07:25 Uhr

Bayers Wirkstoff Sevabertinib hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten.

Wie Bayer mitteilte, erhielt Sevabertinib mit dem Markennamen Hyrnuo die FDA-Zulassung als initiale Behandlungsoption von erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-mutiertem nicht-plattenepithelialem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).

Werbung

Die Zulassung sei nach einem beschleunigten Prüfverfahren (Priority Review) und der Einstufung als Breakthrough Therapy erteilt worden.

Sevabertinib blockiere bestimmte Enzyme (Tyrosinkinasen), die am Wachstum von Krebszellen beteiligt sind. Das Produkt stamme aus der strategischen Forschungsallianz von Bayer mit dem Broad Institute des MIT und Harvard in Cambridge, MA, USA.

Sevabertinib sei neuer ein reversibler Tyrosinkinase-Inhibotor, der Zielstrukturen vorübergehend blockieren könne, was eine präzisere Kontrolle der Behandlung ermöglichen und potenziell langfristige Nebenwirkungen im Vergleich zu irreversiblen TKIs reduzieren könnte.

Werbung

Die Zulassung basiere auf Ergebnissen einer laufenden Phase-I/II-Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Sevabertinib bei Patienten mit der fortgeschrittenem Form des Lungenkrebses untersucht, die in der Regel mit einer schlechten Prognose und begrenzten Behandlungsoptionen verbunden sei.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES