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Behandlungsvergleich

Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Zepbound erreicht höheren Gewichtsverlust als Wegovy in Hochdosis

Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Zepbound erreicht höheren Gewichtsverlust als Wegovy in Hochdosis

Eli Lilly erreicht nach einer Analyse mit bestimmten Dosierungen seines injizierbaren GLP-1-Medikaments Zepbound einen größeren Gewichtsverlust als die höher dosierte Version des Konkurrenzprodukts Wegovy von Novo Nordisk.

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Eli Lilly
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Novo Nordisk
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In einem indirekten Behandlungsvergleich verloren Teilnehmer, die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound bekamen, nach Angaben von Lilly im Schnitt nach 72 Wochen 3,2 und 4,5 Prozent mehr Körpergewicht als jene, die Wegovy HD einnahmen.

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Die Analyse zog Daten aus zwei separaten Studien heran, um Zepbound mit Wegovy HD zu vergleichen. Letztere ist eine höhere, 7,2-Milligramm-Dosis des Medikaments, die Anfang des Jahres von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden ist.

Lilly und Novo liefern sich einen harten Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Medikamente.

Lilly wertete die jüngste Analyse als weiteren Beleg dafür, dass Zepbound beim Abnehmen wirksamer sei als Wegovy.

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In einem früheren Direktvergleich hatten die 10-Milligramm- und 15-Milligramm-Dosen von Zepbound einen größeren Gewichtsverlust zur Folge als die 1,7-Milligramm- und 2,4-Milligramm-Dosen von Wegovy, so Lilly.

Die an der NYSE gelistete Eli Lilly-Aktie gewinnt zeitweise 0,02 Prozent auf 1.184,96 US-Dollar.

DOW JONES

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:36 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.

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