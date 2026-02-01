DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
Beherbergungsbetriebe mit neuem Gästerekord im Jahr 2025

11.02.26 08:28 Uhr

DOW JONES--Die Tourismusbranche in Deutschland hat im Jahr 2025 mit 497,5 Millionen Gästeübernachtungen einen neuen Rekord aufgestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichneten die Beherbergungsbetriebe 0,3 Prozent mehr Übernachtungen als im bisherigen Rekordjahr 2024.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent auf 413,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland war dagegen mit 83,8 Millionen um 1,8 Prozent niedriger als 2024. Im Vorjahr hatte insbesondere die Fußball-Europameisterschaft im Sommer für ein hohes Aufkommen an ausländischen Gästen gesorgt.

Im Dezember 2025 wurden 32,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste gezählt, 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Laut Destatis markiert dies den höchsten jemals gemessenen Wert für einen Dezember.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)