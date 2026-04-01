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Beherbergungsbetriebe verbuchen im Februar mehr Übernachtungen

13.04.26 08:10 Uhr

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Februar 27,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent auf 22,6 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 2,5 Prozent auf 5,1 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis Februar verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 53,2 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 6,3 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 56,8 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2020.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber Januar bis Februar um 2,3 Prozent auf 43,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,5 Prozent auf 9,4 Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)