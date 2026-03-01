Beherbergungsbetriebe verbuchen im Januar mehr Übernachtungen

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Januar 25,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3 Prozent auf 21,2 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 1,0 Prozent auf 4,3 Millionen.

March 11, 2026